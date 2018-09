Kreispolizeibehörde Olpe / Verkehrsunfall mit leicht verletztem ...

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Finnentrop - Ein 18-jähriger fuhr mit seiner KTM die Landstraße 687 aus Rtg. Sundern in Rtg. Rönkhausen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verbremst er sich eingangs einer Linkskurve, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzt in den Straßengraben. Dabei verletzte er sich leicht, so dass er dem Krankenhaus zugeführt werden musste. Der Sachschaden beträgt ca. 300,00 Euro.

