Kreispolizeibehörde Olpe / Verkehrsunfall mit Trunkenheit und ...

Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Unfallflucht

57368 Lennestadt-Maumke - Am Samstagabend gegen 20:40 vernahm ein Anwohner in Lennestadt-Maumke ein verdächtiges Geräusch, woraufhin er die Polizei verständigte. Ermittlungen ergaben, dass ein 27jähriger rumänischer Fahrzeugführer einen Unfall verursacht hatte. Dieser hatte sich zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt, konnte jedoch kurze Zeit später aufgegriffen werden. Es stellte sich heraus, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe