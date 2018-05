Kreispolizeibehörde Olpe / Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Finnentrop - In Finnentrop befuhr am Samstag gegen 18:50 Uhr ein 18-jähriger Corsa-Fahrer die Kirchstraße in Rtg. Serkenroder Straße und beabsichtigte auf diese nach links einzufahren. Dabei mißachtete er die Vorfahrt einer 59-jährigen Astra-Fahrerin, welche die Serkenroder Straße in Rtg. Rathaus befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden vier Beifahrer im Fahrzeug der Dame leicht verletzt. Da der Verursacher ein Bremsversagen als Ursache behauptete, wurde sein Fahrzeug zur technischen Begutachtung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 1.800 Euro.

