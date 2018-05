Kreispolizeibehörde Olpe / Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in ...

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Kickenbach

Lennestadt - Kickenbach. Am Montagabend kam es um 22.43 Uhr auf der B236 zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Lennestädter befuhr mit seinem Ford Focus die B236 aus Altenhundem in Fahrtrichtung Kickenbach. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab. Sein PKW geriet ins Schleudern und prallte in der Folge mit dem Fahrzeugheck gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde sowohl der Fahrer, als auch seine 17-jährige Beifahrerin verletzt und daher mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden und der Gesamtschaden wird auf 5000,- Euro geschätzt.

