Kreispolizeibehörde Olpe / Versuchter Dieseldiebstahl

Versuchter Dieseldiebstahl

Olpe - Am Samstag gegen 00:45 Uhr wurden zwei Personen durch eine Streifenwagenbesatzung dabei beobachtet, wie sie sich aus einem Fahrzeug heraus mit einem Kanister auf das Gelände einer Spedition in Friedrichsthal begaben. Bei Erkennen der Polizeibeamten flüchteten sie zunächst, konnten jedoch kurze Zeit später im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gestellt werden. Offenbar hatte man noch keine Straftaten begangen, so dass die Personen nach der Identitätsfeststellung und der Sicherstellung von diversen, mitgeführten Gegenständen wieder entlassen wurden.

