Kreispolizeibehörde Olpe / Versuchter Handtaschenraub in Olpe

Versuchter Handtaschenraub in Olpe

Olpe - Am Freitagnachmittag gegen 15:25 Uhr näherte sich ein bislang unbekannter männlicher Täter einem 77-jährigen Olper, der auf einer Parkbank an der Bleichewiese saß. Unvermittelt schlug der Mann nach dem 77-jährigen und griff nach dessen Herrenhandtasche. Der Geschädigte wehrte sich. Als der Unbekannte die Tasche nicht entreißen konnte, flüchtete er in Richtung Weierhohl. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: 170-175 cm groß, 40-45 Jahre, dunkler Teint, mittellanges schwarzes Haar, auffälliger Vollbart, dunkle Jacke und dunkle Hose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polzei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-2550 entgegen.

