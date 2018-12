Kreispolizeibehörde Olpe / Weiterer Nachtrag zur ...

Weiterer Nachtrag zur Pressemitteilung "80-jähriger Fußgänger von Fahrzeugführerin übersehen (30.11.2018)- Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens

Lennestadt - Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitag (30. November) ein Verkehrsunfall in Grevenbrück. Eine 63-jährige Autofahrerin bog gegen 7.50 Uhr von der Siegener Straße auf die Kölner Straße ab und übersah dabei den Rentner, der die Fahrbahn querte. Der 80-Jährige verstarb auf Grund der Verletzungen am 3.12.2018. Das Verkehrskommissariat in Lennestadt sucht weitere Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02721-9269-4130 (Hr. Rüthing) mit der Polizei in Lennestadt in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200/10 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe