Kreispolizeibehörde Olpe / Wohnungseinbruch in Helden

Wohnungseinbruch in Helden

Attendorn - Bisher unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in der Straße Auf dem Brink ein. Dazu beschädigten sie das Glas eines Kellerfensters und öffneten dieses. Durch den Keller gelangten die Unbekannten in die Wohnräume, die alle durchsucht wurden. Nach Verlassen des Objektes brachen die Täter noch eine Gartenhütte auf. Was entwendet wurde steht noch nicht fest. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von über 4000 Euro. Zeugen, die in den vergangenen 14 Tagen in der Straße Auf dem Brink verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

