Kreispolizeibehörde Olpe / Zu schnell gefahren und Alkohol im Blut

Zu schnell gefahren und Alkohol im Blut

Olpe - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle fiel am Mittwoch gegen 15.00 Uhr in Oberveischede ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Als die Beamten den 51-jährigen Fahrer anhielten und kontrollierten, stellten sie in der Atemluft Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Daraufhin schrieben die Beamten eine Anzeige. Die Weiterfahrt untersagten sie dem Fahrer bis zur Ausnüchterung.

