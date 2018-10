Kreispolizeibehörde Olpe / Zwei Motorräder stürzen nacheinander, ...

Zwei Motorräder stürzen nacheinander, beide Fahrer verletzt

Attendorn - Zwei Kradfahrer aus Essen und Mülheim verursachten am Sonntag gegen 15.05 Uhr einen Verkehrsunfall. Sie befuhren mit ihren Krädern hintereinander die Heldener Straße von Attendorn in Richtung Helden. In einer Linkskurve verloren beide die Kontrolle über ihre Motorräder und kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz verletzten sie sich leicht, Rettungskräfte brachten sie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Beide Kradfahrer gaben an, sich an die am Unfallort geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h gehalten zu haben. Nach Einschätzung der Beamten dürfte jedoch nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein.

