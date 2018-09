Kreispolizeibehörde Olpe / Zwei Schwerverletzte bei ...

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Finnentrop

Finnentrop - Am Donnerstagnachmittag gegen 16:37 Uhr befuhr ein 61-jähriger Fahrer aus Valbert mit seinem Pkw Kia die Landstraße 737 aus Finnentrop- Deutmecke kommend in Richtung Frettermühle. Er geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommenden 64-jähriger Audi-Fahrer aus Schmallenberg konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Nach dem Zusammenprall überschlug sich der Pkw Kia, der entgegenkommende Audi geriet in Brand. Ersthelfer konnten den Brand löschen. Beide Fahrer wurden schwerverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr Fretter eingesetzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 18.500 Euro. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung für ca. 3 Stunden voll gesperrt.

