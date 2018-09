Kreispolizeibehörde Olpe / Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in ...

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Olpe-Kirchesohl

Olpe - Am Freitagmittag um 13:20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Kleinbusses die L512 von Attendorn nach Olpe. In der Ortslage Kirchesohl beabsichtigt er nach links auf den Parkplatz des Ruderclubs Olpe abzubiegen, was der nachfolgende 19-jährige Fahrer eines Mercedes übersieht. Dadurch bremst er seinen Pkw zu spät ab und fährt dem Kleinbus auf, wodurch der Mercedesfahrer selbst und die Beifahrerin des Kleinbusses leicht verletzt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die Fahrbahn war zeitweilig komplett gesperrt.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2550 E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe