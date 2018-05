Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / 5 Verletzte bei ...

5 Verletzte bei Verkehrsunfall

Neuss - Am Montag, 07.05.2018, um 14.23 Uhr, kam es am Theodor-Heuss-Platz / Salzstraße in Neuss zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 56-jährige befuhr mit ihrem Pkw VW Golf die Düsseldorfer Straße aus Richtung Handweiser kommend. Vermutlich aufgrund der Nichtbeachtung der rotlichtzeigenden Lichtsignalanlage kam es zur Kollision mit einem Audi A1, der von der Salzstraße kommend auf den Theodor-Heuß-Platz in Richtung Gielenstraße einbiegen wollte und von einer 47-jährigen geführt wurde. Neben den beiden Fahrzeugführerinnen wurden im Pkw Audi noch drei Personen im Alter von 1, 74 und 83 Jahren verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle zweitweise zwischen der Rheintorstraße und der Gielenstraße für den Pkw- und Straßenbahnverkehr gesperrt. (Ro.)

