Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / 9-jährige bei ...

9-jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Neuss - Am Freitag, den 01.06.2018, gegen 20:40 Uhr, befuhr eine 9-jährige aus Krefeld, die zu Besuch bei ihren Großeltern in Meerbusch war, unbegleitet auf ihrem Fahrrad die Goethestraße in Fahrtrichtung Strümper Straße.

Im Einmündungsbereich der beiden Straßen übersah sie beim Überqueren der Strümper Straße das Auto einer 35-jährigen Düsseldorferin, welche von rechts kommend in Richtung Kappelenstraße unterwegs war.

Die Pkw-Führerin konnte den Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht mehr verhindern.

Während das Fahrrad des Mädchens stark beschädigte wurde, zog sich die 9jährige eher leichte Verletzungen am Kinn zu. In Begleitung der Mutter wurde sie in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

An dem Pkw der Düsseldorferin entstand Sachschaden. (Teß / Wil)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Leitstelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-0 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw