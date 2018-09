Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Angetrunkener Autofahrer ...

Angetrunkener Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle - Polizei stellt Verdächtigen

Dormagen - Am frühen Sonntagmorgen (16.09.), um kurz nach 5 Uhr, informierte ein Anrufer die Polizei über einen Unfall an der Brühler Straße/Zülpicher Straße in Zons.

Der Zeuge gab an, zunächst quietschende Reifen und anschließend einen lauten Knall gehört zu haben. Dann seien zwei Männer aufgefallen, die Fahrzeugteile von der Straße schafften und anschließend in ihrem Wagen verschwanden. Polizeibeamte stellten zwischenzeitlich an der Unfallstelle Brühler Straße eine stark beschädigte Grundstücksmauer fest. Ersten Erkenntnissen zufolge war der bis dato unbekannte Wagen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen die Mauer gefahren. Während der Fahndung entdeckte eine Streife das stark beschädigte Unfallfahrzeug, einen Opel Astra, in der Dormagener Innenstadt an der Straße "Unter den Hecken". Der angetrunkene 23-jährige mutmaßliche Fahrer konnte Augenblicke später von der Polizei auf der Straße zu Fuß angetroffen werden. Da neben dem Alkoholkonsum auch der Verdacht eines Drogenmissbrauchs bestand, musste der Dormagener mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein beschlagnahmte die Polizei. Der 23-Jährige stritt vehement ab, den Astra gefahren zu haben.

Die andauernden Ermittlungen übernahmen Beamte des Verkehrskommissariats.

