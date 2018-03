Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Aufmerksamer Zeuge ...

Aufmerksamer Zeuge beobachtet mutmaßliche Fahrraddiebe

Neuss - In der Nacht zum Montag (19.03.) nahmen Polizisten der Wache Neuss mutmaßliche Fahrraddiebe fest. Gegen 01:50 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei telefonisch über verdächtige Personen am Neusser Hauptbahnhof. Zwei junge Männer hatten sich zunächst an den dortigen Fahrradständern aufgehalten. Schließlich nahmen beide je ein Fahrrad an sich und fuhren in Richtung Marienkirchplatz davon. Aufgrund der Beschreibung konnten die Beiden auf der Elisenstraße von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Die beiden Räder gehörten offenkundig nicht ihnen. Sie wurden daher sichergestellt. Die beiden Neusser (17 und 18 Jahre alt) erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Nutzen Sie das kostenlose Angebot der Polizei, um Ihr Fahrrad codieren zu lassen. Es besteht die Möglichkeit, Drahtesel individuell zu kennzeichnen, so dass sie im Fall eines Diebstahls oder des Auffindens besser zugeordnet werden können. Die Codierung kann von den Polizisten vor Ort überprüft und der rechtmäßige Eigentümer so ermittelt werden. Zudem soll die Codierung mögliche Diebe abschrecken, denn die Wahrscheinlichkeit anhand der individuellen Kennzeichnung überführt zu werden ist groß. Auf der folgenden Internetseite finden Sie Informationen und Termine rund um da Thema "Fahrradcodierungen":

https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termi ne-im-rhein-kreis-neuss

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw