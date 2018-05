Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Auto verliert Radkappe - ...

Auto verliert Radkappe - Radfahrer verletzt

Neuss-Holzheim - Am Mittwochvormittag (02.05.), gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 10-Jähriger mit seinem Fahrrad die Martinstraße. Als ihn ein Auto überholte, soll es in diesem Augenblick eine Radkappe verloren haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei flog der Gegenstand gegen Kopf und Helm des Kindes. Aus dem PKW stiegen zwei Frauen, hoben den Felgenschutz auf und fuhren nach Angaben des 10-Jährigen weg. Der Junge aus Grevenbroich blieb leicht verletzt und mit kaputtem Fahrradhelm zurück. Er erstattete später in Begleitung seiner Mutter Anzeige bei der Polizei. Gesicherte Erkenntnisse zum Auto liegen noch nicht vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise zu diesem Vorfall (02131 3000).

