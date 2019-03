Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Autofahrer geriet in den ...

Autofahrer geriet in den Gegenverkehr - zwei Personen verletzt

Korschenbroich-Kleinenbroich - Zwei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (26.03.), in Höhe Kleinenbroich. Gegen 09:45 Uhr befuhr ein 78-jähriger Grevenbroicher mit seinem Mercedes die Landstraße 381 aus Richtung Büttgen kommend in Richtung Korschenbroich. Plötzlich geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 63-jährige Korschenbroicherin konnte trotz Ausweichmanöver mit ihrem Renault einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich glücklicherweise nur leicht. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr abgebunden. Die Polizei prüft, ob beim Grevenbroicher möglicherweise ein körperlicher Mangel zum Verkehrsunfall geführt hat. Den Führerschein des Seniors stellte sie sicher. Die Landstraße 381 musste zeitweilig gesperrt werden.

