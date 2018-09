Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Baucontainer brannte aus ...

Baucontainer brannte aus - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss - Am Samstagmorgen (15.09.), gegen 06:20 Uhr, geriet aus noch ungeklärter Ursache an der Jülicher Straße ein Baucontainer in Brand. Autofahrer, die das Feuer entdeckten, informierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Neuss löschte den Container. Durch die Rauchentwicklung wurde die Fassade eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im dem Bereich gemacht haben, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

