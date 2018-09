Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Beim Einparken Auto ...

Beim Einparken Auto beschädigt - Polizei zieht Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr

Neuss-Dreikönigenviertel - Am Montagmorgen (3.9.) erhielt die Polizei einen Einsatz in das Dreikönigenviertel. Gegen 8:15 Uhr hatte dort ein Mann am Steuer eines VW Golf beim Einparken einen anderen Wagen beschädigt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer schwankte und eine verwaschene Sprache hatte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 23-Jährige unter dem Einfluss von Methadon und/oder Benzodiazepinen gestanden haben. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Wache, wo ihm ein Bereitschafsarzt eine Blutprobe entnahm. Zudem stellten die Ordnungshüter den Führerschein des Autofahrers sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Im Jahr 2017 zog die Polizei im Rhein-Kreis Neuss insgesamt 658 Fahrer aus dem Verkehr, weil der Verdacht bestand, dass sie unter Drogen- oder Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen haben. Wer sich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol ans Steuer setzt, gefährdet sich und andere. Diese Substanzen haben unterschiedlichste Wirkungen auf den menschlichen Körper und nehmen Einfluss auf das Reaktionsvermögen. Die Polizei schreitet konsequent ein und ahndet solche Verstöße - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

