Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Betrunken von der ...

Betrunken von der Unfallstelle geflüchtet

Grevenbroich - Am Sonntagabend (01.04.) wurden die Anwohner der Poststraße in Wevelinghoven gegen 23:25 Uhr durch einen lauten Knall aus der Nachtruhe gerissen. Der Fahrer eines VW Golf hatte offensichtlich eine Querungshilfe für Fußgänger übesehen und die darauf angebrachten Verkehrzeichen überfahren. Statt sich um den Schaden zu kümmern, versuchte der Fahrzeugführer in Richtung Rhenaniastraße zu flüchten, wobei er allerdings wenige Meter weiter zwei geparkte Pkw rammte und eine Hauswand touchierte. Trotz erheblicher Beschädigungen an seinem Pkw setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Langwaden fort. Aufmerksame Zeugen konnten das Kennzeichen des Golf ablesen, so dass die Halteranschrift sehr schnell herausgefunden wurde. Durch die Unfallschäden verlor der Pkw zudem Kühlwasser; auch diese Spur führte die Beamten zur Wohnanschrift, wo der 54-jährige Grevenbroicher an seinem Fahrzeug angetroffen werden konnte. Der Mann hatte eine deutliche Alkoholfahne und erwies sich nach durchgeführtem Alkoholtest als absolut fahruntüchtig. Die fällige Blutprobe wurde ihm auf der Wache Grevenbroich entnommen, hier wurde auch sein Führerschein sichergestellt. Den Unfallfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.(Th.)

