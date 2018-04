Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Betrunkener begeht ...

Betrunkener begeht Unfallflucht

Neuss - Am Morgen des 14.04.2018 wurde in der Neusser Innenstadt im Rahmen der Bearbeitung einer Verkehrsbehinderung durch Polizeibeamte festgestellt, daß das den Verkehr behindernde Fahrzeug eine frische Unfallbeschädigung aufwies. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde der Nutzer des Fahrzeuges festgestellt, der in der vergangenen Nacht an einer anderen Örtlichkeit einen geparkten Pkw beschädigt und sich dann von der Unfallstelle entfernt hatte. Er war deutlich alkoholisiert, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. (Ma.)

