Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Beutestück aus ...

Beutestück aus Wohnungseinbruch sichergestellt - Verdächtiger schweigt

Neuss - Wir berichteten mit Pressemitteilung vom 11.03.2019, 17:15 Uhr, über mehrere Wohnungseinbrüche im Rhein-Kreis Neuss. Im Neusser Stadionviertel war es am Freitag (8.3.), in der Zeit von 17:40 bis 19:50 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die unbekannten Täter hatten mehrere Schränke und Schubladen durchsucht und Schmuck, Bargeld sowie ein Wertbehältnis entwendet.

Am Montagmittag (25.3.) konnten die Ermittler einen Ring sicherstellen, der nach derzeitigem Kenntnisstand zur Beute aus dem Wohnungseinbruch vom 08.03.2019 gehört. Der mutmaßliche Hehler, der versucht hatte, den Ring über das Internet zu verkaufen und sich hierzu in einem Neusser Schnellrestaurant mit einem Interessenten treffen wollte, schweigt zu den Vorwürfen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 42-jährigen, der in Neuss wohnt. Seine Wohnung wurde im Anschluss durchsucht. Weitere Beutestücke konnten bislang nicht aufgefunden werden.

Die Ermittlungen dauern an.

