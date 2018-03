Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Bilanz einer Kontrolle ...

Bilanz einer Kontrolle in der Neusser Innenstadt - Mehr als 220 Personen überprüft

Neuss - Die Polizei in Neuss hat am Donnerstag (1.3.), ab 17 Uhr, in der Neusser Innenstadt umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Hierbei erhielt sie Unterstützung durch die Bundespolizei und die Stadt Neuss. Der Einsatz diente vor allem dem Erkennen und Bekämpfen von möglichen Drogendelikten.

Bei der gemeinsamen Aktion wurden überwiegend Personen- und Fahrzeug-, aber auch Gaststättenkontrollen durchgeführt. Aus diesem Grund haben die Einsatzkräfte am Nachmittag verschiedene Lokalitäten aufgesucht (Kioske, Spielhallen, Wettbüros, etc.) und Verdächtige auf den Straßen der Innenstadt überprüft. Hierbei waren uniformierte und zivile Beamte eingesetzt. Am Abend folgten dann im Rahmen der Ordnungspartnerschaft "Bahnhof" weitere Kontrollen rund um den Neusser Hauptbahnhof sowie innerhalb des Bahnhofs.

Insgesamt sind bei diesem Einsatz, der bis in die Nacht hinein andauerte, mehr als 220 Personen überprüft worden. Zwei Männer nahm die Polizei aufgrund von Haftbefehlen fest. Ein 18-Jähriger muss nun seinen Dauerarrest für zwei Wochen antreten, weil er offensichtlich die Auflagen des Gerichtes nicht erfüllt hat. Ein 37-Jähriger wurde festgenommen, weil gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vorlag.

Am Hauptbahnhof stellten Polizisten das Rennrad eines 40-Jährigen sicher, mit dem er unterwegs war. Offensichtlich war die Rahmennummer entfernt worden. Ob das Fahrrad entwendet worden ist und wem es rechtmäßig gehört, werden die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

In insgesamt neun Fällen musste die Polizei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlegen. Bei den Verdächtigen wurde sieben Mal Marihuana aufgefunden und sichergestellt. In zwei Fällen fanden die Fahnder Amphetamine. Bei einer weiteren Person wurde ein sogenanntes Einhandmesser sichergestellt und ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen verschiedenste Kriminalitätsformen vor. Bei Straftaten schreitet sie konsequent ein, geht gegen Verdächtige vor und nimmt die Ermittlungen auf.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw