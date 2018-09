Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Bilanz einer Kontrolle ...

Bilanz einer Kontrolle des Verkehrsdienstes - Einsatz für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Rhein-Kreis Neuss/Jüchen/Grevenbroich - Am Samstag (1.9.), in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, führte der Verkehrsdienst der Polizei im Rhein-Kreis Neuss Kontrollen in Jüchen, Nähe Schloss Dyck, durch.

Neben zwölf Geschwindigkeitsüberschreitungen stellten die Beamten zudem einen illegalen Schrotttransport fest. Die beiden Männer aus den Niederlanden sammelten und transportierten u.a. Elektroschrott, ohne die erforderlichen Genehmigungen vorweisen zu können. Doppeltes Pech: Bereits im Dezember letzten Jahres wurden genau dieselben Männer bereits in Kaarst beim illegalen Schrottsammeln angetroffen. Nachdem der Schrott abgeladen und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erbracht wurde, durften die Männer ihre Heimreise antreten.

Doppeltes Pech hatte auch ein 20-jähriger Rollerfahrer aus Grevenbroich: Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabis und konnte für seinen technisch manipulierten Roller keine Fahrerlaubnis vorweisen. Der Roller wurde sichergestellt und nach der Entnahme einer Blutprobe musste der junge Mann seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

Zeitgleich führte die Polizei auch an der Landstraße 361 in Grevenbroich, Höhe Busch, Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt waren hier 280 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs.

Nicht mehr Verwarnungen sind das Ziel dieser Kontrollen, sondern weniger Tote und Schwerverletzte im Straßenverkehr.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -