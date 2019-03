Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Brand in Schreinerei - ...

Brand in Schreinerei - Brandursache noch ungeklärt - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Meerbusch - In einer Schreinerei an der Bösinghovener Straße in Meerbusch brach am Freitagabend (15.03.), gegen 18:00 Uhr, ein Feuer aus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte lagen dichte Rauchschwaden über dem Betrieb. Ein Übergreifen der Flammen auf daneben liegende Objekte konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Beamte des Neusser Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung jedoch weitestgehend ausgeschlossen werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw