Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Diebe entwenden Mercedes ...

Diebe entwenden Mercedes Transporter - Polizei sucht Zeugen

Korschenbroich - In der Nacht von Dienstag (24.04.), 22:00 Uhr, auf Mittwoch (25.04.), 06:15 Uhr, stahlen Unbekannte einen grauen Transporter, Daimler Sprinter, mit den Kennzeichen NE-MS240. Am Fahrzeug befindet sich in rot/weiß die Aufschrift "Tischler Martin Sträter" inklusive des Adresszusatzes mit weiteren Informationen. Der Sprinter hatte zur Tatzeit an der Rheydter Straße in Korschenbroich gestanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Transporters nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

