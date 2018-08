Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Drogen im Auto - ...

Drogen im Auto - Fahrerlaubnis? Fehlanzeige!

Grevenbroich - Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Grevenbroich hielt in der Nacht zu Mittwoch (29.08), um kurz nach Mitternacht, einen Opel im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Der Kleinwagen und seine zwei Insassen waren zuvor auf der Jülicher Straße unterwegs gewesen. Aus dem chaotisch wirkenden Autoinneren schlug den Polizisten der deutliche Geruch von Betäubungsmitteln entgegen. Beide Fahrzeuginsassen räumten auch ein, in den letzten Tagen Drogen konsumiert zu haben.

Die kontrollierenden Beamten erhielten kurz darauf Unterstützung von ihrem vierbeinigen Kollegen Nanook. Der Drogenspürhund fand im Pkw Amphetamin, Marihuana und psychoaktive Substanzen. Die Drogen stellten die Polizisten sicher.

Die 22-jährige Fahrzeugführerin musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen. Den Verlust eines Führerscheins muss die junge Frau nicht fürchten, da sie keine Fahrerlaubnis besitzt. Es erwarten sie und ihren 23-jährigen Beifahrer Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw