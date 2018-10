Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Einbrecher benötigen nur ...

Einbrecher benötigen nur wenige Minuten - Investieren Sie in Einbruchschutz und lassen Sie sich beraten

Dormagen - An der Kollwitzstraße schlugen Einbrecher am Montag (29.10.) im kurzen Zeitraum zwischen 9:45 und 10:20 Uhr zu. Sie gelangten durch ein Fenster in die Wohnräume eines Einfamilienhauses und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Abgesehen hatten es die Täter offenbar auf Schmuck und Bargeld. Sie entkamen unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zentralen Kriminalkommissariat für Wohnungseinbruchdiebstahl (KK14) zu melden.

Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass nahezu die Hälfte aller angezeigten Einbrüche im Versuch stecken bleiben. Dies liegt nicht zuletzt an technischen Sicherungen, die den Tätern das Eindringen erschweren. Der zeitliche Mehraufwand, den das Überwinden von Sicherheitsschlössern und speziellen Verriegelungen kostet, bewegt viele Einbrecher zur Aufgabe, denn ihr Entdeckungsrisiko steigt mit jeder zusätzlichen Minute.

Schieben Sie Tätern einen "Riegel vor" und lassen Sie sich kostenlos beraten. Die Experten der Polizei laden Interessierte ein, sich am Mittwoch, dem 31.10.2018 oder Mittwoch, dem 07.11.2018, jeweils um 18 Uhr, im Beratungsraum an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss zum Thema "Einbruchsschutz" zu informieren.

Sichern Sie sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 einen der begrenzten Teilnehmerplätze für dieses Informationsangebot.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -