Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Einbrecher versuchten in ...

Einbrecher versuchten in Rathaus und Gaststätte einzusteigen - Verdächtiger mit roter Jacke gesucht

Dormagen - Am frühen Donnerstagmorgen (10.04.) versuchten Einbrecher in das historische Rathaus am Paul-Wierich-Platz, sowie einer angrenzenden Gaststätte an der Kölner Straße, einzudringen.

Eine Reinigungskraft sowie ein Anwohner der Kölner Straße, beobachteten gegen 05:30 Uhr einen unbekannten Mann, der sich an den Fenstern der Gaststätte an der Fußgängerzone zu schaffen machte. Als dieser augenscheinlich bemerkte, dass er bei seinem Tun erwischt worden war, gab er Fersengeld. Sofort informierten die Hinweisgeber die Polizei. Parallel dazu entdeckte die Zeugin im Rathauskomplex ein "frisch" aufgehebeltes Fenster, das in den dortigen Trauungssaal führt. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Dieser konnte folgendermaßen beschrieben werden: Vom Erscheinungsbild her ein junges Alter, etwa 180 Zentimeter groß, bekleidet mit einer roten Jacke, einer dunklen Hose und einer schwarzen Kapuze oder Kappe.

Ersten Erkenntnissen zufolge, ist der Tatverdächtige bei seiner "Tour" nicht in die beiden betroffenen Gebäude eingedrungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet momentan Spuren aus.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortumfeld gemacht haben oder Hinweise auf den Verdächtigen geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei in Dormagen unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

