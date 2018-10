Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Einbruch in Discounter

Einbruch in Discounter

Jüchen - In der Zeit zwischen Samstagabend (06.10.), 20:20 Uhr, und Sonntagmorgen (07.10.), 07:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Discounter an der Gierather Straße in Bedburdyck ein. Sie stemmten ein Loch in die Außenwand und gelangten so in einen Nebenraum des Geschäftes. Von dort versuchten sie weiter in den Supermarkt vorzudringen, brachen ihr Vorhaben jedoch ab. Ersten Erkenntnissen der Kripo zufolge, könnten die Einbrecher von einem Zulieferer, der am frühen Sonntagmorgen (07.10.) die im Discounter befindliche Bäckereifiliale belieferte, überrascht worden sein. Das zuständige Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit im Bereich Gierather Straße gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

