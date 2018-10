Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Einbruch in Kiosk - ...

Einbruch in Kiosk - Unbekannte hatten es auf Zigaretten abgesehen

Neuss - In der Nacht zum Sonntag (30.09.), zwischen 01:15 Uhr und 08:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk an der Gladbacher Straße, in Höhe der Einmündung zur Römerstraße, ein. Die Täter hebelten die Eingangstür des Geschäftes auf, um an die dortige Ware zu gelangen. Abgesehen hatte es die Diebe in der Hauptsache auf Zigaretten. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht gemacht haben, sich mit dem Kriminalkommissariat in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw