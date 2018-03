Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Einbruch in Restaurant - ...

Einbruch in Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Neuss - Die Betreiber eines Restaurants "Am Rennbahnpark" in Neuss hatten in der Nacht zum Mittwoch (14.03.) ungebetene Gäste zu Besuch. Diese waren durch eine Tür zum Lokal eingedrungen. Gegen 02:34 Uhr erhielt ein Sicherheitsdienst über einen Alarm Kenntnis vom Vorfall. Ein Mitarbeiter, der kurz darauf am Rennbahnpark eintraf, konnte noch einen verdächtigen Mann über den dortigen Parkplatz in Richtung TÜV-Gelände flüchten sehen. Dieser konnte folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 170 Zentimeter groß, bekleidet mit einer kurzen Hose, einem sandfarbenen T-Shirt und einem schwarzen Basecap. Seine Beute bestand aus einem Tablet und etwas Bargeld. Eine Fahndung durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Zeugen, die in der Nacht im Bereich Rennbahnpark verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 02131 3000 zu melden.

