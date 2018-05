Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Einbruch in Supermarkt - ...

Einbruch in Supermarkt - Diebe stehlen Zigaretten

Dormagen - Unbekannte hebelten in der Nacht zu Donnerstag (17.5.), gegen 03:45 Uhr, das Fenster einer Bäckerei in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Am Weißen Stein" im Ortsteil Sürzelberg auf. So gelangten sie gewaltsam in den Supermarkt und von dort weiter in eine integrierte Lotto-Annahmestelle. Hier bedienten sich die Diebe an den Auslagen und stahlen nach ersten Erkenntnissen der Polizei Zigaretten in noch unbekannter Menge.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen nach den flüchtigen Tätern auf. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen genommen.

