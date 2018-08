Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Einladung zum ...

Einladung zum Pressegespräch: Ermittlungskommission "Mobilis" - Festnahmen nach Einbruchserie

Rhein-Kreis Neuss, Dormagen, Mettmann, Tönisvorst, Pulheim - Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss lädt Medienvertreter zum Pressegespräch am

Montag, dem 20.08.2018, um 14 Uhr,

ins Dienstgebäude an der Jülicher Landstraße 178, in 41464 Neuss ein (Raum 261).

Kriminalhauptkommissar René Pampel und Erster Kriminalhauptkommissar Konrad Goliasch vom Kriminalkommissariat 14 (zentralisierte Bearbeitung von Wohnungseinbrüchen), stellen die Ermittlungsergebnisse der EK "Mobilis" vor. Die Ermittlungen richten sich gegen fünf Beschuldigte, denen insgesamt 33 Straftaten zur Last gelegt werden, darunter mehrere (Wohnungs-) Einbrüche in Dormagen, einzelne Taten in Mettmann und Viersen sowie in Pulheim. Zwei Tatverdächtige konnten am 16.08.18 festgenommen werden.

Anschließend stehen die Kriminalbeamten für Fragen der Journalisten zur Verfügung.

Fotografen erhalten Gelegenheit, einige ausgewählte Beutestücke, die im Zuge der Ermittlungen sichergestellt wurden, vor Ort abzulichten.

Eine Bestätigung der Teilnahme unter pressestelle.neuss@polizei.nrw.de ist erforderlich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw