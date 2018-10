Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Enkeltrick scheitert bei ...

Enkeltrick scheitert bei aufmerksamen Senior

Jüchen - Am Dienstagnachmittag (23.10.), gegen 14:00 Uhr, erhielt ein 83-jähriger Jüchener einen Telefonanruf seines angeblichen Enkels. Dieser bat um Bargeld, weil er sich ein Auto zulegen wolle. Im Laufe des weiteren Nachmittags sollte das Geld dann abgeholt werden. Nach dem Gespräch wurde der Senior misstrauisch und kontaktierte seine Tochter. Über diese konnte klargestellt werden, dass der richtige Enkel nicht bei seinem Opa angerufen hatte. Es kam zu keinem weiteren Kontakt zwischen dem Betrüger und dem älteren Herrn. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Obwohl die Täter immer öfter auf aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger treffen, verzeichnet die Polizei weiterhin Betrugsversuche dieser Art. Deshalb ist es wichtig, auch zukünftig misstrauisch zu sein, wenn ein vermeintlicher Verwandter am Telefon um Geld bittet. Allenfalls ein Rückruf über eine vertraute, (das heißt altbekannte) Nummer kann Sicherheit darüber verschaffen, ob es sich bei dem Anrufer tatsächlich um ein Familienmitglied handelt. Den Trickbetrügern kann nur wirksam begegnet werden, wenn potentielle Opfer die "Masche" kennen und wissen, wie sie sich im Fall eines solchen Anrufes verhalten sollen. Es ist entscheidend, nicht auf die Forderungen einzugehen und unmittelbar im Anschluss an das Gespräch die Polizei zu verständigen.

