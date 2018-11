Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Festnahme - Ladendieb ...

Festnahme - Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Neuss - Am Donnerstagnachmittag (29.11.) nahm die Polizei einen mutmaßlichen Ladendieb fest. Der 40-jährige Mann war, gegen 16:30 Uhr, in einem Discounter an der Ruhrstraße von Angestellten beim Diebstahl von Alkoholika erwischt worden. Eine Überprüfung des Tatverdächtigen ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vorlag. Der Neusser wurde vorläufig festgenommen und noch am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

