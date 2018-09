Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Fiat nach Probefahrt ...

Fiat nach Probefahrt entwendet - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss - Am Dienstagnachmittag (25.09.) entwendete ein Unbekannter in Neuss nach einer Probefahrt einen Fiat Stilo.

Ein Neusser bot bei einer großen Online-Automobilbörse seinen Wagen zum Verkauf an. Gegen 15:30 Uhr, erschien, wie verabredet, ein Interessent an der Adresse "Am Hohen Weg". Im Rahmen der Verkaufsverhandlungen kam es zunächst zu einer Probefahrt. Anschließend einigten sich beide auf einen Kaufpreis. Der 27-Jährige Halter des Fiat ging noch einmal in den Keller, um einen (Ersatz-) Reifen zu holen. Diese Situation nutzte der angebliche Kunde, um mit dem Auto zu verschwinden.

Der schwarze "Stilo", Erstzulassung 2003, hatte zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen NE-HM786.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem gestohlenen Fiat.

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

