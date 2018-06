Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Ford entwendet

Ford entwendet

Neuss - In der Zeit von Samstag, 09.06.2018, 22:00 Uhr, bis Mitternacht, wurde in Neuss-Norf auf der Isarstraße ein weißer Ford Tourneo entwendet. Der als Kleinbus genutzte Ford hat das Kennzeichen: NE-TV 2015. Der Bus trägt die Aufschrift "TSV Norf". Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges, oder zu verdächtigen Beobachtungen auf der Isarstraße geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131/3000 in Verbindung zu setzen. (Ro.)

