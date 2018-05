Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Geldautomatsprengung - ...

Geldautomatsprengung - Zeugen dringend gesucht

Neuss-Reuschenberg - Am Sonntag, den 01.05.2018, brachen im Zeitraum von 04.10 Uhr bis 04.35 Uhr unbekannte Täter den Geldautomaten eines Geldinstitutes auf der Bergheimer Straße auf.

Nach ersten Erkenntnissen brachten die Täter einen noch unbekannten Stoff in den Geldautomaten ein und entzündeten diesen. Mit Beute in unbekannter Höhe konnten sie unerkannt flüchten. Es entstand glücklicherweise nur Schaden am Geldautomaten, das Gebäude blieb unbeschädigt.

Um 04.34 Uhr wurde durch das Geschehen ein Einbruchalarm ausgelöst. Ein Sicherheitsunternehmen überprüfte diesen zunächst, stellte die Tat fest und informierte anschließend gegen 05.05 Uhr die Polizei. Ansonsten gingen keine Meldungen in dieser Sache bei der Einsatzleitstelle der Polizei ein.

Die Polizei bittet daher dringend Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 / 3000 zu melden. Hier sind nicht nur Informationen zur unmittelbaren Tatbegehung, sondern auch verdächtige Beobachtungen im Vorfeld oder Nachgang der Tat von polizeilichem Interesse. (pi)

