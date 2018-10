Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Haftrichter schickt ...

Haftrichter schickt Ladendiebe in Untersuchungshaft

Neuss - Am Mittwochnachmittag (10.10.) nahm die Polizei zwei mutmaßliche Ladendiebe fest. Der Mitarbeiter eines Baumarktes an der Kölner Straße hatte, gegen 14:50 Uhr, das tatverdächtige Duo beim Diebstahl von diversen Werkzeugen erwischt. Diese hatten die beiden Männer in ein eigens unter ihrer Kleidung präpariertes Oberteil gesteckt. Polizeibeamten nahmen die wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannten 27 und 43 Jahre alten Männer, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, vorläufig fest. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den Jüngeren bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls des Amtsgerichts Mettmann vorlag. Das Duo wurde am Donnerstag (11.10.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter in Neuss vorgeführt. Der schickte beide in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Es wird geprüft, ob die Festgenommenen noch für weitere Ladendiebstähle als Täter in Frage kommen.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -