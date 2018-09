Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Im Dormagener ...

Im Dormagener Stadtgebiet waren am Wochenende (22./23.09.) unbekannte Wohnungseinbrecher aktiv

Dormagen - Im Ortsteil Horrem drangen Täter am Sonntagabend (23.09.), in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:45 Uhr, in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heinrich-Meising-Straße ein. Hebelspuren an einem Fenster zeugen von der Arbeit der Täter und konnten durch die Polizei gesichert werden.

Auf ähnliche Weise schafften es Einbrecher am gleichen Tag (23.09.) in ein Einfamilienhaus in Horrem, an der Hans-Böckler-Straße. Die Tatzeit lag zwischen 14:00 Uhr und 21:50 Uhr.

In Hackenbroich, an der Pletschbachstraße traf es ebenfalls die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses. Während der Abwesenheit der Bewohner am Samstag (22.09.), von 16:15 Uhr bis kurz nach Mitternacht (23.09.), kletterten Unbekannte auf den Balkon der betroffenen Wohnung. Anschließend hebelten sie die Balkontür auf.

In allen geschilderten Fällen durchsuchten die Wohnungseinbrecher das Inventar nach Wertsachen. Die Beute bestand aus diversen Schmuckstücken.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet derzeit die Spuren aus.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei ist kompetenter und professioneller Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema Wohnungseinbruch. Beim Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz erhalten Bürgerinnen und Bürger kostenlose, herstellerneutrale Fachberatung zum Thema Sicherheitstechnik. Neben Präventionstipps ist auch eine Analyse von Schwachstellen an der eigenen Wohnungen / dem eigenen Haus möglich. Als "Experten" für das eigene Wohnumfeld sollten Nachbarn die Augen und Ohren offen halten und die Polizei über verdächtige Wahrnehmungen in Kenntnis setzen. Auf diese Weise erhöht sich das Entdeckungsrisiko der Täter und die Polizei erhält unter Umständen wertvolle Ermittlungshinweise.

Seien Sie aufmerksam für verdächtige Wahrnehmungen!

Wählen Sie im Verdachtsfall den Notruf 110!

Sichern Sie Ihr Zuhause! Ihre Polizei berät Sie kostenlos zum Einbruchschutz.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -