Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Kollision mit ...

Kollision mit Brückenpfeiler endet für Autofahrer tödlich

Grevenbroich - Der Fahrer eines Mercedes starb am Montagnachmittag (24.9.), nachdem er gegen 15.20 Uhr, offenbar mit hoher Geschwindigkeit, gegen einen Brückenpfeiler auf der Kreisstraße 24, in Höhe der Landstraße 213, gefahren war. Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte verliefen erfolglos. Der 88-jährige Bedburger erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung des zentralen Verkehrsunfallaufnahmeteams und eines Sachbearbeiters des Verkehrskommissariates. Bislang ist die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn unbekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Ro.)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Leitstelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/3000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw