Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Kradfahrer bei Unfall ...

Kradfahrer bei Unfall schwerst verletzt

Grevenbroich - Am 25.03.2018 kam es um 15:15 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L 116 in Höhe Gierather Weg. Ein 86-jähriger Fahrzeugführer aus Bergheim befuhr mit seinem PKW VW Golf zum Unfallzeitpunkt die L 116 aus Richtung BAB 46 kommend in Fahrtrichtung Bedburg. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 58 - jähriger Kradfahrer, an der mit einer Lichtsignalanlage versehenen Kreuzung, vom Gierather Weg kommend, die L 116 in Richtung Grevenbroich zu queren. Mittig der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei zog sich der Kradfahrer schwerste Verletzungen zu. Nach Erstversorgung vor Ort, wurde er mittels eines Rettungshubschraubers in eine Kölner Klinik geflogen. In die Unfallaufnahme wurden Kräfte des Zentralen Unfallaufnahmeteams, sowie ein Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats Grevenbroich einbezogen, welcher die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle komplett gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht. Es entstand erheblicher Sachschaden. ( Esch. )

