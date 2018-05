Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Kripo ermittelt nach ...

Kripo ermittelt nach Rollerdiebstahl

Grevenbroich - Am Dienstagmorgen (29.05.) informierte ein Angestellter der Erich-Kästner-Schule die Polizei über einen verdächtigen Motorroller auf dem Schulhof an der Hebbelstraße. Ermittlungen beim bis dato ahnungslosen Halter ergaben, dass das Kleinkraftrad zwischen Montagabend (28.05.), 19:45 Uhr, und Dienstagmorgen (29.05.), 06:55 Uhr, gestohlen worden war. Der Roller war zur Tatzeit auf der Stephanstraße in Elsen abgestellt gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Roller ist sichergestellt. Mögliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

