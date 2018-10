Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Kripo sucht Zeugen nach ...

Kripo sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen

Neuss - In der Nacht von Samstag (13.10.) auf Sonntag (14.10) beschädigten Unbekannte mindestens elf PKW. Die Spur der Täter verläuft von der Einmündung Bergheimer Straße / Nordkanalallee bis zum Alexianer Krankenhaus beziehungsweise umgekehrt. Die Unbekannten hatten an den Autos Kennzeichen abgebrochen und teilweise weggeworfen. Bis auf drei Nummernschilder wurden alle wieder aufgefunden. Darüber hinaus beschädigten die Täter die Schranke eines Parkplatzes am Alexianer-Krankenhaus. Wer zwischen 18:00 Uhr (Samstag) und 08:00 Uhr (Sonntag) diesbezügliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Kriminalpolizei in Neuss, 02131 300-0, anzurufen.

