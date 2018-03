Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Ladendieb setzt ...

Ladendieb setzt Reizstoff gegen Verfolger ein

Neuss - An der Niederstraße wehrte sich am Donnerstagnachmittag (22.03.), gegen kurz nach 14 Uhr, ein Dieb gegen seine Festnahme durch einen Ladendetektiv, indem er ein Reizstoffsprühgerät (umgangssprachlich "Pfefferspray") gegen seinen Verfolger einsetzte. Anschließend flüchtete der etwa 180 bis 185 Zentimeter große männliche Täter. Er trug eine schwarze Daunenjacke mit fellbesetzter Kapuze, eine Jeans mit Löchern und weiße Schuhe. Seine schwarzen Haare trug er an den Seiten kurz und oben zurückgegelt. Die Beute des Flüchtigen bestand aus zwei Paar Schuhen.

Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Der Ladendetektiv wurde durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt.

Die Kripo ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

