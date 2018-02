Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Landrover entwendet

Landrover entwendet

Meerbusch - In der Nacht zu Samstag, 17.02.2018, gegen 02.50 Uhr entwendeten Unbekannte von der Straße "Am alten Teich" in Meerbusch-Lank einen grauen Landrover des Typs Range Rover, mit dem französischen Kennzeichen EC-156-BZ. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Verbleib des Autos nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen. (Ro.)

