Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Leichtverletzte nach ...

Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Kaarst - Am Freitag, den 15.03.2019, kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Neersener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 21jähriger Krefelder mit seinem PKW Audi zusammen mit seiner 18jährigen Beifahrerin die Neersener Straße (L390) in Fahrtrichtung Neuss. Zwischen der Brücke Hanns-Dieterich-Genscher-Straße und der Siemensstraße beabsichtigte er den Fahrstreifen zu wechseln und übersah dabei eine 25jährige Düsseldorferin, welche mit ihrem PKW Ford in gleicher Richtung links neben ihm fuhr. Beide Fahrzeuge stießen im Bereich der Fahrstreifenbegrenzung seitlich zusammen. Die 25jährige wurde dabei leicht verletzt. Eingesetzte Rettungskräfte brachten sie in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und mussten abgeschleppt werden. Die L390 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Teilen gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.(schwa/st)

