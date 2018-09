Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Mehrere Verletzte bei ...

Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand

Neuss - Am Montagabend (24.09.) kam es auf der Berliner Straße im Ortsteil Holzheim gegen 21:38 Uhr zu einem Wohnungsbrand. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Erdgeschosswohnung im Vollbrand stand und das Feuer bereits auf eine Nachbarwohnung und das Nebenhaus übergegriffen hatte. Die Feuerwehr, die mit starken Kräften vor Ort war, musste die beiden Häuser evakuieren und die Wohnungen zum Teil gewaltsam öffnen um festzustellen, ob sich noch Personen darin befanden. Hierbei wurde ein 62-jähriger mit lebensbedrohlichen Verletzungen geborgen und vor Ort notärztlich behandelt. Neben dem Senior wurden insgesamt noch neun weitere Hausbewohner im Alter von 23 bis 69 Jahren sowie zwei Feuerwehrleute zum Teil schwer verletzt. Vorsorglich evakuierte die Feuerwehr ein weiteres Wohnhaus. Alle betroffenen Personen wurden zunächst einem durch die Feuerwehr Düsseldorf bereitgestellten Großraum-Krankentransportbus zugeführt und entsprechend betreut. Für die Bewohner, die nicht mehr in ihre Wohnungen zurück konnten, wurden über die Stadt Neuss entsprechende Unterkünfte bereitgestellt. Für die Dauer der Löscharbeiten, die sich bis in die Nacht hineinzogen, mussten die Berliner Straße und die Reuschenberger Straße zum Teil komplett gesperrt werden. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.(Th.)

